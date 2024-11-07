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Лавров заявил, что США захотят назначить нового посла в России

Лавров: Москва не будет чинить препятствий назначению нового посла США в России

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Maxim Shemetov/Reuters

Новая республиканская администрация США будет заинтересована назначить нового посла в России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва не будет чинить препятствий назначению нового посла Соединенных Штатов в России.

Сейчас послом США в РФ является Линн Трейси. Она приступила к исполнению обязанностей 30 января 2023 года.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов 10 октября 2024 года был официально освобожден от обязанностей указом президента России Владимира Путина. Пост он занимал с лета 2017 года. 6 октября дипломат вернулся в Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение Антонова, заявлял, что такое решение не означает понижение уровня дипломатических отношений между Россией и США. По его словам, новый посол в Вашингтоне будет своевременно назначен.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что Россия назначит нового посла в США, руководствуясь «внутренним календарем», а не тем, какие события происходят в Соединенных Штатах.

Ранее Путин заявил, что Россия готова выстраивать отношения с США, но им мешает имперская политика.

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