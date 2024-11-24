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«Ъ» назвал имя кандидата на пост посла России в США

«Ъ»: новым российским послом в США выбрали Александра Дарчиева

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Даниил Студнев/ТАСС

Наиболее вероятным кандидатом на должность российского посла в США является директор департамента Северной Америки МИД РФ, экс-посол в Канаде Александр Дарчиев, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три осведомленных источника.

Газета отмечает, что Дарчиев давно знаком с североамериканской повесткой. После университета он около 10 лет работал в Институте США и Канады в качестве аспиранта и научного сотрудника. Карьера дипломата в МИД РФ началась в 1992 году. Много лет он был связан с департаментом Северной Америки, а также успел побывать советником и советником-посланником российского посольства в США. С 2014 года в течение семи лет Дарчиев был послом РФ в Канаде.

Прошлым российским послом в США был Анатолий Антонов. Он был утвержден эту должность вместо Сергея Кисляка летом 2017 года. Американская сторона дала агреман несмотря на то, что дипломат находился под санкциями. 5 октября Антонов закончил свою работу в США, а на следующий день вернулся в Москву. Президент РФ Владимир Путин официально уволил дипломата с должности посла 10 октября.

Ранее в Кремле рассказали, когда назначат нового посла России в США.

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