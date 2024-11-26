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В Кремле допустили, что Путин и Токаев обсудят транзит нефти через Россию

Ушаков: Путин и Токаев могут обсудить транзит нефти в ФРГ через Россию

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев во время переговоров могут обсудить вопрос транзита нефти из Казахстана в Германию через РФ. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что различные темы в контексте энергетики, конечно, будут обсуждаться. Опять-таки, решают президенты, но мы из этого исходим и соответствующие материалы для переговоров будут подготовлены», — сказал Ушаков.

О поездке президента России в республику накануне сообщили в пресс-службе главы Казахстана. Путин приедет в страну с государственным визитом 27 ноября.

26 ноября в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Токаев планируют обсудить вопросы развития отношений стратегического партнерства. Также они обратятся по видеоконференцсвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уфе.

Ранее Казахстан заявил о планах значительно нарастить поставки нефти в обход России.

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