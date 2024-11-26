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Казахстан собрался значительно нарастить поставки нефти в обход России

Минэнерго Казахстана: в 2025 году экспорт нефти в обход России вырастет в 13 раз

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Максим Богодвид/РИА Новости

В 2025 году Казахстан намерен увеличить поставки нефти в обход России в 13 раз. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра энергетики республики Алмасадама Саткалиева.

Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) может вырасти до 20 млн тонн в год с нынешних 1,5 млн тонн по мере увеличения объема добычи в стране, заявил глава казахстанского минэнерго.

Заинтересованность в постепенном росте поставок через Каспийское море позволяет исключить Россию из числа посредников, отметил Саткалиев. Сейчас порядка 80% казахстанского экспорта нефти проходит через РФ.

В этом году Казахстан рассчитывает добыть 88,4 млн тонн нефти. Изначальный прогноз предполагал более 90 млн тонн. Начиная с 2026 года страна планирует добывать более 100 млн тонн топлива в год.

ЕС в рамках 15-го пакета санкций против России намерен ввести ограничения в отношении 45 российских нефтяных танкеров.

Ранее Россия и Белоруссия продлили договор о сотрудничестве в сфере экспорта нефти.

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