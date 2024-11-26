Путин посетит Минск 6 декабря

Президент РФ Владимир Путин 6 декабря примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое пройдет в Минске. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Он отметил, что у российского президента наметился достаточно плотный и активный график.

«Уже 6 декабря состоится в Минске заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства», — сказал Ушаков.

В октябре Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что сотрудничество Москвы и Минска будет и далее развиваться, в том числе в вопросах безопасности.

Во время той встречи российский президент заявил, что у Москвы и Минска есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах, включая авиацию.

Ранее в Минске заявили, что Путин и Лукашенко одинаково оценивают ситуацию в мире.