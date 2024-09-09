В Минске заявили, что Путин и Лукашенко одинаково оценивают ситуацию в мире

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко одинаково оценивают текущую ситуацию в мире и стоящие перед двумя странами угрозы. Об этом заявил Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает «Интерфакс».

Он отметил, что это найдет свое отражение в новой Концепции безопасности Союзного государства.

«Главная задача этого документа — сохранить мир и обеспечить безопасность», — считает Вольфович.

Он подчеркнул, что Путин и Лукашенко понимают всю степень угроз, которые «исходят прежде всего от США». Разработчики Концепции учтут агрессивную настроенность Запада.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии напомнил, что действующая Концепция была издана в 1999 году. Но за 25 лет многое изменилось и назрела необходимость «пересмотреть документ».

2 сентября Россия и Белоруссия договорились о работе медиахолдинга Союзного государства.

Ранее Путин проехал за рулем автомобиля с Лукашенко.