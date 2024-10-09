Путин рассказал о развитии сотрудничества Москвы и Минска

Президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что сотрудничество Москвы и Минска будет и далее развиваться, в том числе в вопросах безопасности. Его слова приводит РИА Новости.

«Общими усилиями мы продолжим развивать российско-белорусское сотрудничество, будем и далее крепить взаимовыгодное экономическое взаимодействие, надежно защищать безопасность двух стран», — отметил Путин.

9 октября Путин и Лукашенко начали рабочую встречу в Зеленой гостиной Кремля. По данным пресс-службы российского лидера, главы государств должны обсудить вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического характера с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства. Путин на встрече заявил, что у Москвы и Минска есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах, включая авиацию.

Ранее Лукашенко рассказал о вопросах к Путину, где надо расставить точки над «i».