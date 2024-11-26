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В Кремле ответили на вопрос о контактах России с Трампом

Помощник президента РФ Ушаков: Россия пока не контактировала с Трампом

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Kevin Lamarque/Reuters

На данный момент Россия не осуществляла контактов с командой республиканца Дональда Трампа, который победил на выборах президента Соединенных Штатов. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого передает ТАСС.

«Насколько мне известно, пока никаких контактов с командой Трампа не ведется», — сказал Ушаков.

При этом в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский президент Владимир Путин готов к переговорам по Украине.

До этого турецкий аналитик Мехмет Чагатай Гюлер заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может инициировать мирные переговоры по Украине до конца года из-за опасений, что эскалация конфликта приобретает все более неконтролируемый характер.

Трамп может начать переговоры, осознавая, что ситуация на Украине становится все более неконтролируемой. В то же время Гюлер уточнил, что «остается спорным», насколько неофициальные усилия могут оказаться продуктивными, поскольку неясно, реализуются ли они впоследствии.

Ранее в Швеции назвали сроки завершения конфликта на Украине.

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