Стало известно, когда Трамп может начать переговоры по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может инициировать мирные переговоры по Украине до конца года из-за опасений, что эскалация конфликта приобретает все более неконтролируемый характер. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Мехмет Чагатай Гюлер.

По его словам, Трамп может начать переговоры, осознавая, что ситуация на Украине становится все более неконтролируемой. В то же время Гюлер уточнил, что «остается спорным», насколько неофициальные усилия могут оказаться продуктивными, поскольку неясно, реализуются ли они впоследствии.

По мнению аналитика, Трамп предложит Москве и Киеву «принять статус-кво на поле боя», однако такое развитие событий не устроит обе стороны конфликта.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп представит свой план окончания украинского конфликта в январе.

15 ноября Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Политик неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее журналист назвал «идиотизмом» действия Байдена в отношении Украины.