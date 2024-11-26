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В Швеции назвали сроки завершения конфликта на Украине

Шведский аналитик Ханссон: конфликт на Украине может закончиться до 24 февраля

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Увеличение напряженности в конфликте на Украине является завершающим этапом, что свидетельствует о близком окончании противостояния. Об этом в интервью SwebbTV заявил шведский аналитик Бу Ханссон.

По его мнению, «можно ожидать завершение конфликта до третьей годовщины 24 февраля». Ханссон предполагает, что, скорее всего, речь пойдет о прекращении огня, но полноценного мирного соглашения не будет. Эксперт уверен, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский не смогут прийти к соглашению самостоятельно, поэтому процесс мирного урегулирования будет зависеть от усилий сильного посредника.

Также Ханссон отмечает, что эскалация конфликта в значительной степени вызвана стремлением президента США Джо Байдена продемонстрировать свою непоколебимую поддержку Украины и укрепить свое историческое наследие как президента, несмотря на растущие ядерные риски и негативные последствия для фондовых рынков.

Американский аналитик Скотт Риттер в интервью каналу Dialogue Works высказал мнение, что администрация Байдена перестала учитывать мнение граждан, которые противостоят военным инициaтивам Демократической партии. Он подчеркнул, что текущая политика США наносит «ущерб всем».

В этой связи Риттер призвал всех американцев, разделяющих его точку зрения, участвовать в «митинге против ядерной войны», который пройдет 7-8 декабря в Вашингтоне. Он добавил, что организация данного события осуществляется в сотрудничестве с командой избранного президента Дональда Трампа.

При этом американская газета The Washington Post писала 26 ноября, что Украина придумывает способы убедить Трампа в том, что помощь Киеву выгодна Вашингтону.

Ранее стало известно, когда Трамп может начать переговоры по Украине.

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