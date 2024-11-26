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Премьер Ирака встретился с вице-премьером России

Премьер Ирака ас-Судани обсудил с Новаком сотрудничество стран

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Imago/M. Popow/Global Look Press

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани и вице-премьер России Александр Новак в рамках встречи обсудили укрепление отношений между странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы иракского кабмина.

«Во время встречи были обсуждены двусторонние отношения и пути их развития и укрепления во всех областях, особенно в области энергетики, технологий на основе искусственного интеллекта и цифрового сотрудничества», — говорится в сообщении.

21 ноября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Мухаммедом ас-Судани. Политики обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях. Особое внимание Путин и ас-Судани уделили реализации крупных проектов в сфере энергетики.

Позже ас-Судани рассказал, что во время разговора они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы координации между всеми заинтересованными странами в рамках ОПЕК и группы ОПЕК+.

Ранее российский дипломат заявил, что США препятствуют Ираку приобретать системы ПВО у России.

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