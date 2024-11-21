Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин и ас-Судани обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и ас-Судани: сверхдержавы должны сдерживать эскалацию на Ближнем Востоке

close
Imago/M. Popow/Global Look Press

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани и президент РФ Владимир Путин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в ходе международного телефонного разговора. Об этом рассказал ас-Судани в своем Telegram-канале.

«В ходе беседы мы обсудили обстановку в Ближневосточном регионе и подчеркнули, что сверхдержавы должны прилагать больше усилий для прекращения войны и не допустить ее дальнейшего расширения», — рассказал глава иракского кабмина.

Также стороны обсудили вопросы координации между всеми заинтересованными странами в рамках ОПЕК и группы ОПЕК+ для стабилизации цен на нефть и газ на справедливом для экспортеров и потребителей уровне.

20 ноября Путин провел международный телефонный разговор с главой ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой. Стороны обсудили двустороннее экономическое сотрудничество.

Президент Туадера выразил благодарность российской стороне за многогранную помощь, которую Россия предоставляет его стране. В ходе разговора лидеры обеих стран также обсудили возможности дальнейшего сотрудничества и договорились о необходимости поддерживать регулярные контакты на всех уровнях.

Ранее Песков рассказал о состоянии горячей линии Москва-Вашингтон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами