Путин и ас-Судани обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани и президент РФ Владимир Путин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в ходе международного телефонного разговора. Об этом рассказал ас-Судани в своем Telegram-канале.

«В ходе беседы мы обсудили обстановку в Ближневосточном регионе и подчеркнули, что сверхдержавы должны прилагать больше усилий для прекращения войны и не допустить ее дальнейшего расширения», — рассказал глава иракского кабмина.

Также стороны обсудили вопросы координации между всеми заинтересованными странами в рамках ОПЕК и группы ОПЕК+ для стабилизации цен на нефть и газ на справедливом для экспортеров и потребителей уровне.

20 ноября Путин провел международный телефонный разговор с главой ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой. Стороны обсудили двустороннее экономическое сотрудничество.

Президент Туадера выразил благодарность российской стороне за многогранную помощь, которую Россия предоставляет его стране. В ходе разговора лидеры обеих стран также обсудили возможности дальнейшего сотрудничества и договорились о необходимости поддерживать регулярные контакты на всех уровнях.

Ранее Песков рассказал о состоянии горячей линии Москва-Вашингтон.