Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что политики обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях. Особое внимание Путин и Судани уделили реализации крупных проектов в сфере энергетики.

Стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее расширение дружественных и взаимовыгодных связей между Ираком и Россией в рамках договоренностей, достигнутых в октябре 2023 года во время визита премьера в Москву.

Также Путин и Судани рассмотрели несколько аспектов совместной работы в рамках «ОПЕК+» и обстановку на Ближнем Востоке.

Политики условились о контактах на различных уровнях, добавили в Кремле.

Накануне, 20 ноября, Путин провел телефонный разговор с Фостеном Арканжем Туадерой, главой Центральноафриканской Республики. В ходе беседы обсуждались текущее состояние и потенциальные направления развития двусторонних отношений между странами и другие вопросы.

Ранее в Кремле рассказали о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области.