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Российский дипломат заявил, что США мешают Ираку приобретать системы ПВО у России

Посол Кутрашев: США мешают Ираку покупать системы ПВО у России

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Olga Sokolova/Global Look Press

Вашингтон чинит препятствия Багдаду в приобретении российских систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев в интервью газете «Известия».

Дипломат отметил, что Ирак мог бы закупить системы ПВО в России. И для этого у страны есть средства. Однако США практически в открытую препятствуют подобным сделкам. И преодолеть такое американское вето Багдаду чрезвычайно трудно.

Посол указал, что после того, как американцы перестанут мешать, Ирак сможет укрепить свою противовоздушную оборону.

28 октября сообщалось, что Ирак направил в ООН жалобу в связи с использованием Израилем иракского воздушного пространства при атаке на Иран.

В правительстве Ирака подчеркнули, что страна не разрешает использовать свое воздушное пространство или территорию для нападения на другие государства, особенно если с Ираком их связывают отношения добрососедства и взаимных интересов.

Ранее стало известно о «неопознанных объектах» в воздушном пространстве Ирака.

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