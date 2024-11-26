Боррель раскритиковал возможный отказ стран ЕС арестовывать Нетаньяху

Страны Евросоюза обязаны арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по решению Международного уголовного суда (МУС), иначе это будет проявлением двойных стандартов, считает глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его цитирует ТАСС.

«Ордер МУС — это не альтернатива... Это обязательство. <...> Нельзя поддерживать ордер против президента России Владимира Путина и отклонять ордер против... Нетаньяху. Это будут двойные стандарты, за которые ЕС так часто критикуют в мире», — высказался дипломат.

21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Боррель заявлял, что действия МУС не носят в данном случае политического характера, поэтому все страны — члены Евросоюза должны уважать решение суда и исполнять его.

При этом бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль обратила внимание на лицемерие Запада, который аплодировал решению МУС выдать ордер на арест Путина, однако сейчас там многие возмущены ордером на арест Нетаньяху и Галанта.

Ранее Байден возмутился решением МУС арестовать Нетаньяху и Галанта.