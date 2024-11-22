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Байден возмутился решением МУС арестовать Нетаньяху и Галанта

Байден счел возмутительной выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху и Галанта

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Tom Brenner/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта является возмутительным. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

По словам американского лидера, «не существует никакого знака равенства» между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Он также отметил, что Соединенные Штаты всегда будут оказывать поддержку еврейскому государству «перед лицом угроз его безопасности».

21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в связи с ситуацией в секторе Газа. В официальном документе говорится, что палата предварительного производства суда приняла решение о выдаче ордеров за преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены не позднее чем с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Израильская сторона отвергла ордер на арест Нетаньяху и Галанта, выданный МУС, назвав обвинения ложными и имеющими антисемитский характер.

Ранее Швейцария пообещала арестовать Нетаньяху, если он посетит страну.

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