В Австрии указали на лицемерие Запада насчет ордеров МУС

Запад аплодировал решению Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина, однако сейчас многие страны Запада возмущены ордером на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, передает ТАСС.

«В ответ на ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и его бывшего министра обороны Галанта Израиль и США называют Международный уголовный суд антисемитским. Пока МУС судил африканцев, Запад его хвалил, когда президента Путина разыскивали по сомнительным причинам, Европа аплодировала, а теперь МУС низведен до акта антисемитизма», — заявила Кнайсль.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в «депортации детей с Украины», назвав так организованную эвакуацию детей из зоны боевых действий в детские лагеря. Против Нетаньяху и Галанта МУС выдал ордеры по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных на палестинских территориях.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия поддерживает решения Организации Объединенных Наций (ООН), которые касаются урегулирования палестино-израильского конфликта.

Однако, как добавил Медведев, Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), который выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

Ранее Россия и страны Африки осудили нападение Израиля на жилые районы Ливана.