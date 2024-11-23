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В Австрии указали на лицемерие Запада насчет ордеров МУС

Экс-глава МИД Австрии напомнила, что Запад аплодировал ордеру МУС на Путина

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Валерий Мельников/РИА Новости

Запад аплодировал решению Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина, однако сейчас многие страны Запада возмущены ордером на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, передает ТАСС.

«В ответ на ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и его бывшего министра обороны Галанта Израиль и США называют Международный уголовный суд антисемитским. Пока МУС судил африканцев, Запад его хвалил, когда президента Путина разыскивали по сомнительным причинам, Европа аплодировала, а теперь МУС низведен до акта антисемитизма», — заявила Кнайсль.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в «депортации детей с Украины», назвав так организованную эвакуацию детей из зоны боевых действий в детские лагеря. Против Нетаньяху и Галанта МУС выдал ордеры по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных на палестинских территориях.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия поддерживает решения Организации Объединенных Наций (ООН), которые касаются урегулирования палестино-израильского конфликта.

Однако, как добавил Медведев, Россия не признает Международный уголовный суд (МУС), который выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

Ранее Россия и страны Африки осудили нападение Израиля на жилые районы Ливана.

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