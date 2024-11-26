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На Западе назвали ужасающими последствия применения «Орешника»

Профессор Малинен: НАТО продолжает эскалацию, а последствия «Орешника» ужасают

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MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Руководство НАТО продолжает эскалацию, в то время как последствия применения новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» ужасают. Об этом написал в соцсети X профессор университета Хельсинки Туомас Малинен.

«Применив «оружие судного дня» — ракету «Орешник», Россия показала свою способность поразить любую точку в Европе по своему усмотрению», — написал он.

Профессор отметил, что последствия удара поражают, однако представители НАТО все равно продолжают эскалацию конфликта.

25 ноября глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что правительство страны, несмотря на применение Россией баллистических ракет средней дальности «Орешник», не изменило свою позицию по оказанию помощи Киеву.

21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ранее сообщалось, что Пентагон пока не смог оценить ущерб от испытаний российской ракеты «Орешник».

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