Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пентагон пока не смог оценить ущерб от испытаний российской ракеты «Орешник»

Пентагон: США еще не оценили ущерб от испытаний российской ракеты «Орешник»

close
MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

США пока не оценили ущерб от испытаний российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопросы журналистов в распространенном сообщении пресс-службы американского военного ведомства, передает РИА Новости.

«Мы еще изучаем это вместе с украинцами, поэтому не могу ничего сообщить», — сказала Сингх.

Накануне сообщалось, что правительство Соединенных Штатов, несмотря на применение Россией баллистических ракет средней дальности «Орешник», не изменило свою позицию по оказанию помощи Киеву.

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга подтвердил, что Украине разрешено наносить удары по Курской области и территории рядом с регионом, применяя американские дальнобойные ракеты ATACMS.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее в Кремле высказались о продолжении Трампом политики Байдена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами