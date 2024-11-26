Пентагон пока не смог оценить ущерб от испытаний российской ракеты «Орешник»

США пока не оценили ущерб от испытаний российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопросы журналистов в распространенном сообщении пресс-службы американского военного ведомства, передает РИА Новости.

«Мы еще изучаем это вместе с украинцами, поэтому не могу ничего сообщить», — сказала Сингх.

Накануне сообщалось, что правительство Соединенных Штатов, несмотря на применение Россией баллистических ракет средней дальности «Орешник», не изменило свою позицию по оказанию помощи Киеву.

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга подтвердил, что Украине разрешено наносить удары по Курской области и территории рядом с регионом, применяя американские дальнобойные ракеты ATACMS.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее в Кремле высказались о продолжении Трампом политики Байдена.