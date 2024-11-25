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В Госдепе заявили, что США продолжат поддержку Киева, несмотря на применение РФ «Орешника»

Госдеп: США продолжат помогать Украине, несмотря на применение РФ «Орешника»

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Shannon Stapleton/Reuters

Правительство США, несмотря на применение Россией баллистических ракет средней дальности «Орешник», не изменило свою позицию по оказанию помощи Киеву. Об этом со ссылкой на выступление главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что общий подход Соединенных Штатов по отношению к Украине не изменился, и Вашингтон по-прежнему будет оказывать поддержку Киеву.

Миллер отказался комментировать публикацию французской газеты Monde о том, что Франция и Великобритания могут отправить войска на Украину. Чиновник отметил, что он ничего не может сказать по этому поводу.

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга подтвердил, что Украине разрешено наносить удары по Курской области и территории рядом с регионом, применяя американские дальнобойные ракеты ATACMS.

В четверг, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее в Кремле высказались о продолжении Трампом политики Байдена.

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