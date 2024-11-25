В Госдепе заявили, что США продолжат поддержку Киева, несмотря на применение РФ «Орешника»

Правительство США, несмотря на применение Россией баллистических ракет средней дальности «Орешник», не изменило свою позицию по оказанию помощи Киеву. Об этом со ссылкой на выступление главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что общий подход Соединенных Штатов по отношению к Украине не изменился, и Вашингтон по-прежнему будет оказывать поддержку Киеву.

Миллер отказался комментировать публикацию французской газеты Monde о том, что Франция и Великобритания могут отправить войска на Украину. Чиновник отметил, что он ничего не может сказать по этому поводу.

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга подтвердил, что Украине разрешено наносить удары по Курской области и территории рядом с регионом, применяя американские дальнобойные ракеты ATACMS.

В четверг, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее в Кремле высказались о продолжении Трампом политики Байдена.