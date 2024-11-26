Трамп после угроз ввести тарифы поговорил с премьером Канады о торговле

Избранный президент США Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о торговле и безопасности границ после угрозы стране пошлинами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Как утверждает источник агентства, разговор между политиками был хорошим. Отмечается, что Трюдо и Трамп продолжат поддерживать контакты.

Незадолго до этого Трамп заявлял на своей странице в социальной сети Truth Social, что Соединенные Штаты из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков введут пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады. Политик подчеркнул, что тысячи человек попадают в США из Мексики и Канады, неся с собой преступность и наркотрафик невиданных ранее размеров.

Кроме того, Трамп заявлял, что США наложат дополнительные пошлины в размере 10% на все китайские товары в связи с тем, что в Соединенные Штаты якобы поступает большое количество синтетических наркотиков из КНР.

18 ноября избранный президент СШАподтвердил свои намерения начать массовые депортации нелегальных мигрантов с задействованием военных ресурсов и введения режима чрезвычайного положения.

Ранее Китай отверг обвинения Трампа в содействии наркотрафику в США.