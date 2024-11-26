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Трамп пообещал увеличить на 10% экспортные пошлины на китайские товары

Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в 10% на товары из КНР

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Aly Song/Reuters

Вашингтон наложит дополнительные пошлины в размере 10% на все китайские товары в связи с тем, что в США, якобы, поступает большое количество синтетических наркотиков из КНР. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social заявил избранный глава государства Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что провел много переговоров с Пекином об огромных объемах поставляемых в США наркотиков, особенно синтетического опиоида фентанила. Однако это не принесло результатов, в чем Трамп обвинил китайскую сторону.

Избранный президент заявил, что пока не прекратится поток китайских наркотиков, Соединенные Штаты будут взимать с Китая дополнительные 10-процентные пошлины сверх любых других дополнительных пошлин на все поступающие в страну товары.

24 ноября телеканал CNN сообщил, что китайские хакеры смогли взломать сети американских телекоммуникационных компаний и отслеживали звонки порядка полутора сотен политиков в Вашингтоне.

Ранее глава минобороны Китая отказался встречаться с шефом Пентагона.

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