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Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады

Трамп пообещал ввести пошлины в 25% на все мексиканские и канадские товары

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Brendan McDermid/Reuters

Соединенные Штаты из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков введут пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады. Об этом избранный президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что тысячи человек попадают в США из Мексики и Канады, неся с собой преступность и наркотрафик невиданных ранее размеров. Поэтому одним из первых указов Трампа сразу после инаугурации будет касаться взимания с Мексики и Канады тарифов в 25% на все поставляемые в США товары.

Избранный президент подчеркнул, что у властей Мексики и Канады имеются все возможности для того, чтобы решить эту давнюю проблему.

18 ноября Трамп подтвердил свои намерения начать массовые депортации нелегальных мигрантов с задействованием военных ресурсов и введения режима чрезвычайного положения.

11 ноября пресс-секретарь штаба избранного президента США Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп проведет крупнейшую в истории страны операцию по депортации нелегальных мигрантов в первый же день после вступления в должность главы государства.

Ранее стало известно о первых действиях Трампа на посту президента США.

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