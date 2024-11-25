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Посол объяснил разницу в подходах России и Запада к Африке

Посол Тараров: в отличие от Запада, Россия помогает Африке не из-за ее ресурсов

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Павел Бедняков/РИА Новости

Россия, в отличие от Запада, сближается со странами Африки не для того, чтобы выкачивать природные ресурсы из континента, а с целью укрепления их суверенитета. Об этом заявил посол России в Анголе Владимир Тараров в интервью местным СМИ, выдержки из которого публикуются в Telegram-канале диппредставительства.

По его словам, Россия помогает странам континента в укреплении независимости, чтобы они могли «выступать на международной арене в качестве независимых государств и отстаивать свои национальные интересы без боязни давления и угроз бывших метрополий».

Запад же, указал посол, стремится заполучить природные ресурсы Африки.

До этого президент Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым. Глава МИД Сергей Лавров также отмечал, что настоящее время Африка переживает второе «пробуждение» от неоколониального гнета.

Он обратил внимание на то, что Африка больше не согласна оставаться источником сырья, которое закупается и вывозится преимущественно в западные страны. А на Западе при обработке африканского сырья создается гораздо больше рабочих мест, заметил министр.

Ранее в МИД РФ раскрыли, сколько Россия списала долгов Африке.

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