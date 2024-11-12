Лавров заявил о втором «пробуждении» Африки

В настоящее время Африка переживает второе «пробуждение» от неоколониального гнета. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе беседы с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу, сообщается на сайте министерства.

«Когда Африка пробуждалась от колониального гнета, это было мощное движение. У меня ощущение, что сейчас идет второе «пробуждение» Африки, уже от неоколониального гнета, от практик, которые тормозят ее развитие», — отметил Лавров.

Он обратил внимание на то, что Африка больше не согласна оставаться источником сырья, которое закупается и вывозится преимущественно в западные страны. А на Западе при обработке африканского сырья создается гораздо больше рабочих мест, заметил министр.

«А это нужно и самой Африке», — подчеркнул Лавров.

9-10 ноября на федеральной территории «Сириус» состоялась первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка. В мероприятии приняли участие свыше 1500 участников, из них более 40 министров африканских стран.

На встрече президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым. По его словам, этот факт полностью подтверждает содержательная программа министерской конференции.

Ранее в МИД России заявили о планах наращивать сотрудничество с Африкой.