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В МИД РФ раскрыли, сколько Россия списала долгов Африке

Замглавы МИД Богданов: РФ списала долги странам Африки на сумму около $20 млрд

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Российская Федерация уже списала долги государствам Африки на сумму около $20 млрд. Об этом по итогам первой министерской конференции Россия — Африка заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

«У нас сейчас есть программа рефинансирования, чтобы долги перефокусировать на проекты развития», — сказал замминистра.

По его словам, таким образом эти долги используются для того, чтобы осуществлять в африканских государствах социально-экономические проекты.

9-10 ноября на федеральной территории «Сириус» состоялась первая министерская конференция форума партнерства Россия – Африка. В мероприятии приняли участие свыше 1,5 тысячи участников, из них более 40 министров африканских стран.

На этом мероприятии президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым. По его словам, этот факт полностью подтверждает содержательная программа министерской конференции.

Ранее в России допустили, что Африка может стать ведущим континентом в экономике.

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