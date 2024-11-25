В Кремле услышали слова Уолтца о работе Трампа с Байденом по Украине

Кремль видел заявление конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца о том, что избранный президент США Дональд Трамп будет работать с действующей администрацией Джо Байдена по вопросу Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, это заявление удалось увидеть», — сказал Песков.

Уолц, которого Трамп назначил своим будущим советником по национальной безопасности, заявил, что будущая администрация избранного президента планирует с самого начала своей работы в январе 2025 года заняться усилиями по урегулированию конфликта на Украине.

Издание Politico писало, что Трамп намерен добиться окончания конфликта на Украине, однако это будет крайне сложно. В качестве доказательства этого мнения приводится ситуация на международной арене, которая крайне осложнилась в последнее время.

Сам Трамп 15 ноября обещал «усердную работу» над завершением конфликта на Украине. Он также неоднократно утверждал, что добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее стало известно, когда администрация Трампа займется переговорами по Украине.