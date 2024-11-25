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В США считают, что Трампу будет сложно закончить конфликт на Украине

Politico: Трамп может добиться мира на Украине, но ситуация сильно осложнилась

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Jonathan Drake/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп намерен добиться окончания конфликта на Украине, однако это будет сложно из-за изменившейся международной обстановки. Об этом пишет издание Politico.

»<...> Мир изменился, причем изменился так, что ему придется столкнуться с гораздо более жесткой международной обстановкой, чем в прошлый раз, которая делает маловероятным, что войны в Украине и на Ближнем Востоке закончатся в ближайшее время», — пишет издание.

Издание пишет, что Трамп заявляет, будто способен завершить конфликт на Украине за 24 часа, предложив сделку. В планах политика, в рамках этой сделки Киев может уступить территории и откажется от членства в Североатлантическом альянсе в обмен на мир.

Кроме того, как утверждает Politico, на Корейском полуострове Трамп сталкивается с усилением ядерной программы Корейской народной демократической республики, а также с укреплением военных связей Пхеньяна с Москвой, что делает перспективы разоружения маловероятными.

15 ноября Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Избранный президент США неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно, когда администрация Трампа займется переговорами по Украине.

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