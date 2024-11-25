В Politico узнали о попытках западных политиков спрогнозировать выбор Трампа

В кулуарах Международного форума по безопасности в Галифаксе чиновники из стран Запада, парламентарии, главы минобороны и МИД «лихорадочно» обсуждали команду избранного президента США Дональда Трампа и пытались понять, кто на него оказывает влияние. Об этом сообщает Politico.

Госсекретарь Марко Рубио задался вопросом, не станет ли бизнесмен Илон Маск «нашептывать» Трампу решения по Украине, какие роли при новой администрации получат конгрессмен Майк Уолц, сын политика Дональд Трамп-младший и журналист Такер Карлсон.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона при администрации Барака Обамы Джим Таунсенд заявил, что теперь чиновники и политики похожи на «кремленологов», гадая, кто какие должности получит при президентстве Трампа.

Под кремленологами Таунсенд имеет в виду западных чиновников, которые во времена СССР тщательно изучали получаемые обрывки данных и пытались строить выводы о влиятельности чиновников в Кремле. Например, они обращали внимание на то, кто за кем стоит на трибуне Мавзолея во время военного парада.

Таунсенд признался, что чувствует себя «нелепо, находясь в положении кремленолога», когда пытается разобраться в происходящем в собственной стране.

Ранее в Кремле назвали теорией заговоров рассуждения о сотрудничестве Байдена и Трампа.