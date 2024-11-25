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В сенате США заверили, что кандидат Трампа на пост главы разведки – не «российский агент»

Сенатор Шмитт: кандидат в главы разведки Габбард не является российским агентом

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Mike Segar

Американский сенатор Эрик Шмитт отверг обвинения в адрес кандидата Дональда Трампа на пост главы разведки США Тулси Габбард в том, что она является «российским агентом», назвав их политически мотивированными. Его слова приводит NBC News.

«Я думаю, это — это действительно интересно, что любой, кто имеет другие политические взгляды, теперь рассматривается как российский агент. Это совершенно нелепо», — сказал сенатор.

Он напомнил, что Тулси Габбард служила в вооруженных силах США, и стала частью «уникальной коалиции», которую собрал избранный президент Дональд Трамп. Он счел оскорбительными заявления о том, что Габбард якобы является «российским агентом».

До этого бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что назначение на пост главы разведки США Тулси Габбард принесет «большое облегчение» противникам страны, в том числе России и Китаю.

В 2022 году СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) Украины обвинял Тулси Габбард в работе на Кремль. В ведомстве заявляли, что Габбард связана с Владимиром Путиным и работает «за деньги Кремля».

О Тулси Габбард известно, что она вступила в ряды американских вооруженных сил после терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года. За время службы она бывала в местах вооруженных конфликтов. До 2022 года состояла в Демократической партии США, однако покинула ее и стала независимым политиком. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп принадлежит к Республиканской партии.

Ранее в конгрессе США объяснили, почему Трамп продолжит поддержку Украины.

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