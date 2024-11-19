Стало известно, как решение Трампа может принести России и Китаю «большое облегчение»

Бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что назначение на пост главы разведки США Тулси Габбард принесет «большое облегчение» противникам страны, в том числе России и Китаю. Его слова приводит CNN.

Болтон утверждает, что Габбард не справится с должностью главы разведывательной службы Соединенных Штатов.

«У нее нет необходимых навыков, и мысль о том, что каким-то образом ее назначат ответственной на эту важнейшую должность, должна принести нашим противникам в Москве и Пекине большое облегчение», — сказал он.

До этого избранный президент США Дональд Трамп предложил бывшую конгрессвумен Тулси Габбард на пост директора национальной разведки.

О Тулси Габбард известно, что она вступила в ряды американских вооруженных сил после терактов, совершенных в США 11 сентября 2001 года. За время службы она бывала в местах вооруженных конфликтов. До 2022 года состояла в Демократической партии США, однако покинула ее и стала независимым политиком. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп принадлежит к Республиканской партии.

Ранее экс-советник Трампа заявил, что нервничал бы на месте Украины.