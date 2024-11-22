В конгрессе США объяснили, почему Трамп продолжит поддержку Украины

Председатель палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заверил, что избранный президент США Дональд Трамп продолжит поддержку Украины, поскольку Вашингтон не может проиграть в этом конфликте. Об этом пишет «Европейская правда».

Он утверждает, что Китай следит за развитием конфликта и наблюдает, как действуют союзники Киева. Слабость Запада может спровоцировать Пекин на агрессию, считает конгрессмен.

«Мы не можем себе позволить проиграть эту битву», — заявил Маккол.

По его словам, при Трампе могут быть разные варианты дальнейшей помощи Украине. Речь идет о займах и возможности ленд-лиза, уточнил политик.

До этого стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп созвонился и обсудил с рядом европейских лидеров Украину, задал им вопросы о своем российском коллеге Владимире Путине и так называемом «плане победы» Владимира Зеленского.

Незадолго до этого британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что европейские лидеры не считают вероятным разрешение Трампом украинского конфликта путем капитуляции Украины, это вселяет политикам в Брюсселе «осторожный оптимизм».

Ранее в России объяснили, способен ли Трамп остановить конфликт на Украине.