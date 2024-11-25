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На Украине рассказали о реакции граждан на удар «Орешником»

Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил о волнении украинцев из-за удара «Орешником»

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Alina Smutko/Reuters

Люди на Украине ощущают тревогу после удара Вооруженных сил России ракетой системы средней дальности «Орешник». Об этом в интервью CNN заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я не буду скрывать, что люди в Украине ощущают тревогу из-за этого последнего удара», — сказал он.

Журналист задал Кулебе вопрос о возможных опасениях по поводу того, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда могут настоять на том, чтобы Киев отказался от части своих территорий. В ответ бывший глава украинского МИД подчеркнул, что власти не «поют дифирамбы» новому составу Белого дома. Кулеба добавил, что важно обсуждать не то, что Украина готова уступить, а то, что может сделать Москва для достижения соглашения.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина показала обломки ракеты «Орешник» иностранным журналистам.

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Операция на Украине
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