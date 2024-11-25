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Украина показала обломки ракеты «Орешник» иностранным журналистам

Reuters: Киев пустил иностранных репортеров к обломкам ракеты «Орешник»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Киев предоставил доступ иностранным журналистам к обломкам российской баллистической ракеты «Орешник», ударившей по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Reuters был среди небольшой группы репортеров, которым в воскресенье был предоставлен доступ к обломкам ракеты», — говорится в публикации.

Журналистов попросили не разглашать точное местонахождение обломков «Орешника» из соображений безопасности, отмечает агентство.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эксперты изучают обломки новейшей российской ракеты. По его словам, ведется работа с партнерами по установке всех деталей и характеристик.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».

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