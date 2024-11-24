Зеленский рассказал об исследовании обломков ракеты «Орешник»

Эксперты изучают обломки новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник», которая поразила военный завод в Днепропетровске (украинское название — Днепр). Об этом в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас продолжаются экспертизы, работа с партнерами по установке всех деталей и всех характеристик по этой ракете», — сказал он.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» якобы не существует. Он пояснил, что эта ракета — классическое межконтинентальное баллистическое оружие, которое упоминается в договорах, а ее название «выдумал» президент России Владимир Путин.

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории РФ. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали удар «Орешником» предупредительным «звоночком».