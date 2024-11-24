Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал об исследовании обломков ракеты «Орешник»

Зеленский: эксперты изучают обломки ударившей по «Южмашу» ракеты «Орешник»

close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Эксперты изучают обломки новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник», которая поразила военный завод в Днепропетровске (украинское название — Днепр). Об этом в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас продолжаются экспертизы, работа с партнерами по установке всех деталей и всех характеристик по этой ракете», — сказал он.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» якобы не существует. Он пояснил, что эта ракета — классическое межконтинентальное баллистическое оружие, которое упоминается в договорах, а ее название «выдумал» президент России Владимир Путин.

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории РФ. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали удар «Орешником» предупредительным «звоночком».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами