В Кремле допустили, что Британия первой разрешила удары вглубь РФ

Именно Великобритания могла быть первой страной, которая разрешила Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

По его словам, британцы «пытаются бежать впереди повозки».

«На уровне, по-моему, даже премьер-министра они говорили о том, что считают возможным использование их оружия как угодно. Они этого прямо не скрывали. Поэтому, если говорить о каком-то акте разрешения киевскому режиму, то я думаю, что англичане могли быть вообще первыми здесь. Этого нельзя исключать», — сказал официальный представитель Кремля.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российской территории. 20 ноября британская газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Президент России Владимир Путин заявлял, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow были атакованы военные объекты на территории РФ в Брянской и Курской областях. В последнем регионе был атакован один из командных пунктов группировки войск «Север».

Ранее в Британии объяснили разрешение бить ракетами Storm Shadow вглубь России.