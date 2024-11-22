В Британии объяснили разрешение бить ракетами Storm Shadow вглубь России

Российская армия достигла крупных успехов в Донбассе, тогда как Украина оказалась в наиболее слабом положении с начала специальной военной операции, поэтому Запад решил разрешить Киеву использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь РФ. Об этом сообщает британская газета The Times.

Снятие ограничений на удары ракетами Storm Shadow по территории России свидетельствует о попытке Британии остановить продвижение российских сил на Украине, отмечается в статье.

По словам директора военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований Мэттью Сэвилла, Storm Shadow не изменят ход конфликта в пользу Киева, поскольку у Украины мало таких ракет.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что 19 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS (производства США) по военному объекту на территории Брянской области, а 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow (производства Великобритании) под удар попали российские объекты на территории Курской области. При этом силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили удары, и противник не достиг поставленных целей, добавил он.

Также Путин в ходе телеобращения обвинил США в том, что Вашингтон разрушил международную систему безопасности и толкает мир к глобальному конфликту.

Ранее в Британии назвали трагедией для Украины удары Storm Shadow вглубь РФ.