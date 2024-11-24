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Появились кадры с Путиным сразу после заявления об испытаниях «Орешника»

Путин после заявления об испытаниях «Орешника» назвал свою речь ясной и понятной

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Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале эксклюзивные кадры с президентом РФ Владимиром Путиным сразу после того, как российский лидер закончил свое обращение по поводу успешного проведения испытаний ракеты «Орешник».

Закончив свою речь, Путин встал из-за стола и оценил свой монолог словами: «Мне кажется, достаточно ясно и понятно».

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью «Орешника».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее в пресс-службе Кремля назвали удар «Орешником» предупредительным звоночком для Запада.

Ранее Песков заявил, что уходящая администрация США делает все более безрассудные шаги.

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