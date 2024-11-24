Песков назвал удар «Орешником» по Украине «эффективным ответом» Западу

Атака на военный объект Украины с помощью ракеты «Орешник» оказался эффективным ответом Западу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Такие предупредительные звоночки в том плане, что даже не думайте. Я имею в виду удар, который был нанесен нашей новой ракетой. Это весьма своевременно. Это было востребовано и эффективно», — сказал представитель Кремля.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью «Орешника».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине выступили за переговоры после удара российской ракеты «Орешник».