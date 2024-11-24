Песков заявил, что уходящая администрация США делает все более безрассудные шаги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что нынешнее противостояние провоцируют западные страны.

По его словам, России приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, которую провоцирует уходящая американская администрация. Он добавил, что Штаты каждый раз делают все более безрассудные шаги, вместе с этим провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.

Также официальный представитель Кремля отметил, что обновление ядерной доктрины России можно назвать сигналом западным странам.

21 ноября президент России сообщил об ударе новым ракетным комплексом «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепре.

По его словам, поводом стало то, что Украина применила дальнобойное оружие западного производства для удара по российской территории, «продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта».

Вопрос о дальнейшей развертываемости ракет средней и меньшей дальности будет решаться РФ в зависимости от действий США и их союзников, добавил Путин.

Ранее Песков объяснил, почему об «Орешнике» не было заранее известно.