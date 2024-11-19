В РФ возбудили дело по факту атаки БПЛА на жителей Курской области

Возбуждено уголовное дело в отношении украинских военных, причастных к преступлениям против мирных жителей Большесолдатского района Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 18 ноября текущего года солдаты ВСУ и наемники с помощью беспилотника атаковали гражданскую машину в селе Скородное Большесолдатского района Курской области. На момент атаки в автомобиле находился мужчина, его жизнь спасти не удалось.

В рамках предварительного следствия будут установлены все участники инцидента. Их привлекут к ответственности за содеянное.

В ночь на 14 ноября над Курской и Белгородской областями сбивали дроны ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что в каждом регионе уничтожили по одному летательному аппарату самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне спецоперации на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что в Курской области у ВСУ заметили редкий британский танк.