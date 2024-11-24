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Журналист заявил, что Зеленский пять лет назад был «марионеткой преступника»

Журналист Боуз: Зеленский начинал в политике как марионетка преступника

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский, когда пришел к власти, был «марионеткой» преступника и олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), впоследствии президент превратился в «кровавого вассала» Запада. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Зеленский — мошенник и марионетка, сегодняшний кровавый вассал западных элит, начинал как марионетка преступника», — утверждал он.

Боуз напомнил, что Зеленский несколько лет назад был выбран на должность украинского лидера и проспонсирован Коломойским, который фактически является преступником.

До этого экс-полковник СБУ Александр Мазур заявлял, что Служба безопасности Украины (СБУ) еще с 2005 года считала Россию «главным врагом» Киева. По словам Мазура, в период с 2005 по 2010 год все внутренние документы украинских спецслужб имели антироссийский характер.

Ранее экс-полковник СБУ заявил, что Зеленский находится «под колпаком» британских спецслужб.

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