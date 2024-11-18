ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с ударного беспилотника на Горловку. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Атака ударным БПЛА <…>: 22:20 — <…> Горловка (Калининский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — говорится в сообщении.

Кроме того, в воскресенье, 18 ноября, украинские части выпустили по населенному пункту Катериновка, а также по двум районам Горловки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

Накануне стало известно, что украинские войска десять раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР. В представительстве уточнили, что один обстрел зафиксировали на Донецком направлении, девять обстрелов — на Горловском. По данным СЦКК, всего было выпущено 25 ракет. Информация о раненых мирных жителях и повреждениях инфраструктуры не поступали.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.