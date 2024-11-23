В Госдуме заявили, что Байден хочет напоследок создать побольше проблем

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в интервью каналу «Россия 24» заявил, что президент США Джо Байден хочет напоследок создать как можно больше проблем.

По его словам, «Байден собирался остаться у власти».

«Совершенно очевидно, что Байден хочет напоследок создать как можно больше проблем тем, кто сегодня избрался и через несколько месяцев начнет уже отвечать за состояние дел в Соединенных Штатах Америки», — заявил Володин.

17 ноября президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. 20 ноября газета The Times сообщила, что США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря. Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее на Украине заявили, что США стали «полезными» лишь к концу срока Байдена.