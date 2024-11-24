МВД Грузии пригрозило оппозиции

МВД Грузии предупредило оппозицию об уголовной ответственности в случае блокировки здания парламента или других государственных учреждений. Об этом пишет агентство Newsgeorgia.

«Закон прямо запрещает блокировку стратегических зданий или объектов особой важности, что, согласно 222-й статье Уголовного кодекса Грузии, является наказуемым действием», — заявили в полиции.

Там отметили, что за данное преступление, совершенное группой лиц, может грозить до 4 лет лишения свободы.

«Мы предупреждаем участников и организаторов... не выходить за рамки закона о собраниях и манифестациях и призываем воздержаться от противозаконных действий», — добавили в министерстве.

Накануне в Тбилиси возобновились акции оппозиции, протестующей против результатов парламентских выборов в Грузии. Также оппозиция анонсировала митинг в воскресенье, 24 ноября.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов. Ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявила, что не признает итоговые данные Центризбиркома страны с результатами парламентских выборов.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.