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В Тбилиси началась акция протеста против принятия итогового протокола выборов

Митинг против принятия итогового протокола выборов стартовал у здания ЦИК Грузии

Акция протеста началась перед зданием Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, которая 16 ноября должна принять итоговый протокол октябрьских выборов в парламент. Об этом пишет ТАСС.

По информации агентства, на демонстрацию в Тбилиси пришли представители оппозиции и активисты. Однако подойти близко к зданию государственного органа люди не смогли, так как его территория оказалась перекрыта высоким выдвижным забором.

В материале отмечается, что сейчас на месте находятся десятки сотрудников правоохранительных органов. При этом несколько полицейских машин блокируют въезд на территорию ЦИК Грузии, расположенный со стороны аллеи Агмашенебели.

После того, как избирательная комиссия примет итоговый протокол выборов, парламент нового созыва сможет приступить к работе. Это произойдет в течение 10 дней.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Более того, с итогами голосования не согласилась президент республики Саломе Зурабишвили. Она призывала граждан организовывать акции протеста против начала работы парламента нового созыва.

Ранее в Грузии назвали примерные сроки проведения выборов главы государства.

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