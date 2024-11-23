В Тбилиси возобновились митинги оппозиции

В Тбилиси возобновились акции оппозиции, протестующей против результатов парламентских выборов в Грузии, в которых победила партия «Грузинская мечта». Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие перекрыли площадь Героев в центре столицы и заявили, что манифестация продлится до 22:00 (21:00 по московскому времени). Также в этом районе было ограничено движение автомобилей.

Также лидеры оппозиции заявили, что масштабная акция протеста должна продолжиться в воскресенье, 24 ноября.

16 ноября председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили подписал итоговый протокол парламентских выборов.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов. Ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также заявила, что не признает итоговые данные Центризбиркома страны с результатами парламентских выборов.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.