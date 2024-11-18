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Президент Грузии заявила, что не признает итоги выборов

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не признает итоги выборов в парламент

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Пресс-служба президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает итоговые данные Центризбиркома страны с результатами парламентских выборов, согласно которым победила партия «Грузинская мечта». Ее слова приводит РИА Новости.

«Приговор вынесен, выборы не состоялись», — заявила она.

По словам президента, стране грозит «дестабилизация».

Также она предложила назначить новые парламентские выборы, «чтобы выйти из кризиса».

16 ноября председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили подписал итоговый протокол парламентских выборов.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов. Ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.

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