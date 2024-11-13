Стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии

Президентские выборы в Грузии, предположительно, пройдут в январе 2025 года. Об этом в беседе с журналистами на климатической конференции ООН в Баку заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Будут подведены итоги выборов, на десятый день после этого пройдет заседание парламента. После этого начнется парламентская жизнь, и вскоре, предположительно в начале января, состоятся президентские выборы», — отметил глава грузинского кабмина.

До этого действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала провести в стране новые парламентские выборы ради выхода из политического кризиса.

С призывом к проведению выборов Зурабишвили выступила на совместной пресс-конференции с прибывшими в Тбилиси главами парламентских комитетов восьми стран Евросоюза, не признавших итоги голосования в Грузии.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Ранее президент Грузии отказалась идти на допрос в генпрокуратуру.