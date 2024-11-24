В МИД России ответили на слова Подоляка о том, что «Орешника» не существует

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на слова главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что ракеты «Орешник» не существует.

Дипломат напомнила, что накануне Владимир Зеленский говорил о существовании этого оружия.

«До это много лет оттуда же доносилось, что не существует Крымского моста. Потом те же заявляли, что его нужно уничтожить», — написала Захарова.

В конце поста она призвала украинские власти определиться, существует ли военный завод «Южмаш», по которому ударил «Орешник».

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее к предупреждавшему о последствиях удара «Орешника» украинскому химику пришли из СБУ.